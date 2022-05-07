Son set günü 10 tepsi baklavayla kutlandı

ErsinKorkut, Tarık Pabuççuoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Orçun Kaptan, İrfan Kangı, Murat Akkoyunlu, Uğur Serhan, Sinan Taşkan, Seda Demir ve Esra Sönmezer gibi isimlerin rol aldığı 'Şimdi Yandık', son set gününü 10 tepsi baklava ile kutladı. Ekip, "Seyirciyi tatlı tatlı güldüreceğiz, gülmekten şeker komasına gireceğiz" diyerek espri yaptı. 3 Haziran'da seyirciyle buluşacak olan, 3 eski arkadaşın hikayesini anlatan 'Şimdi Yandık' filmi, Türkiye'nin ilk vodvil komedisi olma özelliği ile de dikkat çekiyor.