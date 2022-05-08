Mesut Özil’den eşi Amine Gülşe’ye anlamlı hediye

Mesut Özil'den eşi Amine Gülşe'ye büyük jest! Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Özil, bu süreci ailesine daha fazla vakit geçirerek değerlendirmeyi seçti.Ünlü futbolcu, geçtiğimiz hafta 29'uncu yaş gününü kutlayan Gülşe için Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan bir rota belirledi. Özil Ailesi, 30 gün boyunca tarihi ve kültürel güzellikleri görecek.Rehber eşliğinde 7 bölgeyi gezecek olan Özil ve Gülşe, yöresel lezzetleri de keşfedecek. Küçüklüğünden beri Türkiye'de tatil yapmayı çok seven tescilli güzel, "Mesut, çok kıymetli ve düşünceli biri. Bugüne dek aldığı her hediye beni çok mutlu etti. Ama bu doğum günümde verdiği bu hediye, benim için çok anlamlı ve özel oldu" dedi.