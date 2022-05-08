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Giriş Tarihi: 8.5.2022

Mesut Özil'den eşi Amine Gülşe'ye anlamlı hediye

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Mesut Özil’den eşi Amine Gülşe’ye anlamlı hediye

Ünlü futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülşe’nin 29’uncu yaş günü için unutamayacağı bir hediye verdi. Özil, eşiyle birlikte bir ay boyunca Türkiye’nin dört bir yanını rehber eşliğinde gezecek

AİLESİYLE VAKİT GEÇİRİYOR
Mesut Özil'den eşi Amine Gülşe'ye büyük jest! Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Özil, bu süreci ailesine daha fazla vakit geçirerek değerlendirmeyi seçti.



Ünlü futbolcu, geçtiğimiz hafta 29'uncu yaş gününü kutlayan Gülşe için Türkiye'nin dört bir yanını kapsayan bir rota belirledi. Özil Ailesi, 30 gün boyunca tarihi ve kültürel güzellikleri görecek.



ÇOK DÜŞÜNCELİ BİRİ
Rehber eşliğinde 7 bölgeyi gezecek olan Özil ve Gülşe, yöresel lezzetleri de keşfedecek. Küçüklüğünden beri Türkiye'de tatil yapmayı çok seven tescilli güzel, "Mesut, çok kıymetli ve düşünceli biri. Bugüne dek aldığı her hediye beni çok mutlu etti. Ama bu doğum günümde verdiği bu hediye, benim için çok anlamlı ve özel oldu" dedi.

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Mesut Özil'den eşi Amine Gülşe'ye anlamlı hediye
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