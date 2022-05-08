Sanki gardıropları aynı!

Son dönemde magazin gündemini oldukça meşgul eden iddialı sahne kostümleri furyası herkesin dilinde! Özellikle Gülşen'in transparan elbiseleri günlerce konuşulup tartışıldı. Ünlü popçunun kıyafetleri Rihanna ve Megan Fox'un daha önce giydiği kıyafetlerle neredeyse birebir aynı. Hande Yener ise, Jennifer Lopez ve Dua Lipa ile aynı çizgide tasarımları giyiyor. Erkeklerde ipi Edis göğüslemiş durumda. Konserlerinde sıra dışı takımlar giyen Edis ise, kendisine Justin Bieber'ı rol model seçmiş.31 yaşındaki Edis, 28 yaşındaki dünyaca ünlü popçu Justin Bieber ile hemen hemen aynı tarza sahip! Bir ara saçlarını Bieber gibi sarıya boyatan Edis, pembe renk tercihi ile de dikkat çekiyorGeçtiğimiz günlerde muhabirlere "Ekibimle Amerika'ya gidip klip çekeceğim. Bu Hande başka Hande, o kadar iddialı geliyorum" diyen 49 yaşındaki Hande Yener, 26 yaşındaki Dua Lipa ile aynı kostümü giymesiyle gündeme gelmişti.Her dönem iddialı olmayı seven 45 yaşındaki Gülşen, her giydiğiyle olay olmaya devam ediyor. Gülşen, kıyafet tasarımlarında Rihanna ve Megan Fox gibi Amerika'nın en cesur kadın sanatçılarından esinleniyor!