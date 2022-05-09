Seren Serengil bu kez affetmedi! Savcılığa verdi

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil annesi Nevin Teoman'ın ilk evliliğinden olan üvey ablası Fulya Telli ile anlaşmazlığa düştü. Serengil, iki yıl önce katıldığı bir programda üvey ablası Fulya Telli'den bahsetmişti. Programda Telli hakkında "Ablam annemin bana olan sevgisini hazmedemediği için yağcılık yapıyor. Ablam yılanlıklar yaparak söz hakkını kaybetti. Annemle aramıza girerek bizi uzaklaştırmaya çalıştı" açıklamasında bulunmuştu.