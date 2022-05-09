Seren Serengil bu kez affetmedi! Savcılığa verdi

Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil annesi Nevin Teoman'ın ilk evliliğinden olan üvey ablası Fulya Telli ile anlaşmazlığa düştü. Serengil, iki yıl önce katıldığı bir programda üvey ablası Fulya Telli'den bahsetmişti. Programda Telli hakkında "Ablam annemin bana olan sevgisini hazmedemediği için yağcılık yapıyor. Ablam yılanlıklar yaparak söz hakkını kaybetti. Annemle aramıza girerek bizi uzaklaştırmaya çalıştı" açıklamasında bulunmuştu.
''ANNEMİ AZMETTİRİYOR''
Sunucu Seren Serengil üvey ablasına karşı harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na üvey ablası Fulya Telli hakkında şikâyette bulundu. Seren Serengil dilekçesinde, ''Annemizi yanlış yönlendirme ve asılsız bilgilendirmelerle harekete geçmesi için azmettirmiştir. Aramızdaki anne kız ilişkisine hasar vermek istemiştir'' dedi.
ÜVEY ABLAYA ŞİKÂYET
Seren Serengil, annesi Nevin Teoman'ın ''Kızım bana bakmıyor'' diyerek kendisine dava açtığını belirttiği dilekçesinin devamında ''Fulya Telli beni karalamak, küçük düşürmek için çabalamaktadır. Annemi ikna ederek davayı açmasını sağlamıştır. Manevi olarak yıprandım'' diyerek kendisine hakaret ve şantaj bulunduğunu iddia etti. Savcılık sunucunu şikâyet üzerine soruşturma başlattı.