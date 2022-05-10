Popçu Buray: Her işi yaptım mutfak da temizledim halı da yıkadım

Sabah TV'de Yasemin Döngel'in konuğu olan popçu Buray, hakkında merak edilenleri anlattı. Bugüne kadar çok farklı işlerde çalıştığını açıklayan Buray, sözlerine şöyle devam etti: "Mutfak temizliğinden halı yıkamaya kadar her işi yaptım. Avusturalya'ya gittiğimde olan biten parayı yiyince, ilk haftada bir sürü işte çalıştım. Eşya taşıma, parti malzemeleri vs... Değişik değişik bir sürü iş yaptım ama hepsinden büyük keyif aldım. Sokakta da çaldım, 5 yıldızlı otelde de. Çok maceralar yaşadım, ölümlerden de döndüm.""AİDIYETduygusu bende yok" diyen şarkıcı, şöyle konuştu: "Ailem haricinde kimseye bağlanamıyorum. Bir yere de ait değilim. İyi tarafları da var, kötü tarafları da bunun. O sorumluluğu almak istemem, kimseyle duygusal bir bağ kurmak da istemem. Geçen gün bir sayayım dedim kaç ev değiştirdim bugüne kadar diye... 33 tane ev. Sadece İstanbul'da 7 kere ev taşıdım. Maddi olarak sahip olduğum bir gitarım var, biraz elbise ve bir de bavul. Başka hiçbir şeyim yok."