Ukraynalı oyuncu Türk filminde

Ukraynalı oyuncu Darina İvenuk, Rusya'nın saldırısı sonrası, iki kardeşiyle birlikte İstanbul'a geldi. Saldırıların yaşandığı Kiev'den kaçarak İstanbul'da yaşayan ablasının yanına gelen oyuncu, yaşadığı dramı şu sözlerle anlattı: "Rusya saldırısından önce ülkemde sinema ve tiyatro oyunculuğu yapıyordum. Çeşitli filmlerde rol alıyor ve üniversite okuyordum. Fakat saldırı sonrası hayatımız altüst oldu. Pandemi nedeniyle internet üzerinden ders görüyoruz. Bir gün roketler atılırken evlerimizin sığınaklarına girdik. Annem ve babam 'Gidecek bir yerimiz yok, ölürsek vatanımızda ölelim, sen kardeşlerini de al, ablanın yanına İstanbul'a git' dediler.Ben de öyle yaptım ama aklım annem ve babamda. Onlar Rus roketlerinin ne zaman başlarına düşeceğini beklerken bizler burada rahat değiliz. Rusya bu saldırılarına rağmen bir de zafer günü kutluyor. Ukrayna'dan aldığım habere göre evimize roket düşmemiş. Ailemi görmek için 15 gün sonra ülkemize döneceğiz. Ama saldırılarda 225 çocuk hayatını kaybetti, kardeşlerimin de aynı kaderi yaşamasından korkuyorum."Ukraynalı oyuncu Darina İvenuk, İstanbul'da Rusya'nın saldırılarını protesto edenlere de katıldı. İvenuk, rol aldığı savaş karşıtı filmin çekimleri tamamlandıktan sonra kardeşleri ile birlikte ülkesine, anne-babasının yanına döneceğini belirtti.