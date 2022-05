‘Hayalimdeki sadık Romeo beni yarı yolda bıraktı’

Şarkıcı Fulin, küçük yaştan beri müziğe tutkun olanlardan. Babasının isteğiyle kimyager olsa da Fulin, kariyerini müzik üzerine kurmayı tercih etti. Bir moda tasarım akademisinde de eğitim alan şarkıcı, bir tasarımıyla Londra'dan başarı ödülü aldı. Ardından da kliplerinde kendi tasarladığı kostümleri giymeye başladı. Ünlü şarkıcı, son günlerde de yeni şarkısı 'Korkularım Var' ile gündemde. Şarkısında bir aldatılma hikayesini konu alan Fulin, kendi yaşadıklarını dinleyiciyle buluşturduğunu söyledi.Ünlü sanatçı, yeni şarkısıyla ilgili şunları söyledi: "Korkularım Var' sözleriyle tamamen ben ve benimle aynı şeyleri yaşayan insanların duygularını dile getiren bir şarkı oldu. Bana göre aldatılmak, illa ki başka bir kadın veya adamla aldatılmak demek değildir. Aldatılmanın çok farklı versiyonları var. Mesela güvendiğin insanlar tarafından yarı yolda bırakılmak bence aldatılmanın en büyüğü. Ben asıl aldatılmanın bu yönünü yaşadım. Tabii ki sevdiğim adam tarafından da aldatıldım ama bu yarı yolda bırakılmanın yanında hafif kalıyor." Bu travmalardan sonra güven problemi de yaşamaşa başladığını belirten güzel şarkıcı, "Tabii ki hayata karşı güveni sarsılır her insanın. Bir daha kimseye güvenemezsin. Ben eskiden çok daha kolay güvenirdim herkese. Çok çabuk inanırdım söylenen sözlere; davranışlara, vaatlere. Şimdi söylenen çoğu söze ve davranışa ilk başta inanmadan yaklaşıyorum. Her zaman hoşça kal demeye hazır şekilde yaşıyorum" diye konuştu.Kendisini aldatan kişiyle ilişkiye başladıkları ilk zamanlarda çok farklı düşündüğünü belirten Fulin, şöyle devam etti: "Ben her şeyden ve hayattan tamamen izole olduğum bir evrede karşıma çıkan birini süper kahraman gibi görmüştüm. Hepimizin zaman zaman yaptığı gibi, olduğundan çok daha fazla mana ve anlamlar yükledim. Hayalimdeki adama aşık oldum. Gerçeklerle yüzleşince hayalimdeki illüzyonun yıkımı beni derinden sarstı. Hayalimdeki adam sadık bir Romeo, bir süper kahraman ve hep yanımda olan biriydi. Ama gerçekte korkularına esir düşen ve en önemli anlarımda beni yarı yolda bırakan ve üçüncü şahıslar için beni hep 2. plana atan birine aşık olduğum gerçeğiyle yüzleştim."Bugüne kadar hislerinde yanılmadığını belirten şarkıcı, "Kalbi temiz olan insan hisseder. Bugüne kadar her hissettiğimde haklı çıktım. Bir şekilde önüme düştü her şey. Aslında aldatılmak diye bir şey yok, aldatan kendini aldatıyor. Ama artık insanlara karşı mesafeliyim. Bir erkeğe ne zaman bir şeyler hissetsem korkuyorum ve kaçmak istiyorum. Çok yara aldım diyorum son şarkımda da. Yine yaralanmaktan korkuyorum ama bazen de ne olursa olsun diye gözümü karartıyorum" deyip ekledi: "Son ilişkimde de tabii ki şüphelendiğim çoğu şey doğru çıktı. Bazen insan yoruluyor, karşı taraf yalanlasa da aslında yaptığını biliyorsun. Defalarca aldatılmışım ama sessizliği seçtim. Benim gidişlerim sessiz olur."'Korkularım Var' adlı şarkısının ve klibinin tamamen duygularını yansıttığını belirten Fulin, şunları söyledi:"Ben aşk ve acıyı defalarca bir arada yaşadım. Bu süreçler tabii ki kolay atlatılmıyor ancak insanın sevenlerinin olması ve yaptığı işe aşık olması böyle dönemleri atlatmasına yardımcı oluyor. Yeni şarkımla beraber hayran kitlem beni baş tacı yapıp sevgi yağmuruna tuttu. Bu benim için çektiğim her acıya, üzüntüye, her şeye değer... Onları çok seviyorum, beni yalnız bırakmadılar" dedi.