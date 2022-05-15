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Giriş Tarihi: 15.5.2022

Gençer’in boşanma davasında Nükhet Eczacıbaşı tanık oldu

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Gençer’in boşanma davasında Nükhet Eczacıbaşı tanık oldu
Bir holdingin de Yönetim Kurulu Başkanı olan Hasip Gençer'in eşi Şirin Gençer 2015'de şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle 6 milyon TL tazminat talep ederek boşanma davası açmıştı. Ünlü fırın zincirinin sahibi işadamı Hasip Gencer ise "Hayır zina var, aldatılıyorum" diyerek 5 milyon TL maddi, 5 milyon TL de manevi olmak üzere 10 milyon TL'lik karşı dava açmıştı.

ŞANTAJ İDDİASI
Boşanma davası devam ederken Hasip eşinin gizli kalması gereken şirket belgelerini ve özel bir takım fotoğraf video ve şirket maillerinin elinde olduğunu, herkese göndereceğini söyleyerek asistanı aracılığıyla kendisine şantajda bulunduğunu iddia ederek savcılığa şikayette bulunmuştu. Şirin Gencer hakkında düzenlenen iddianamede 17 yıla kadar hapsi istendi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde devam eden çekişmeli boşanma davasında Türkiye'nin önde gelen Eczacıbaşı ailesinden Nükhet Eczacıbaşı davaya tanık olarak dahil oldu. Nükhet Ezcacıbaşı arkadaşı Şirin Gençer için tanık ifadesi verdi. Boşanma davasına basın mensupları alınmadı.

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Gençer’in boşanma davasında Nükhet Eczacıbaşı tanık oldu
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