Tektaşların karat yarışı

ÜNLÜ şarkıcı Mariah Carey, iddialı olma konusunda her zaman listenin ilk sırasında yer alan isimlerden biri! Carey'nin çok konuşulan 35 karatlık yüzüğü tam 10 milyon dolar değerinde! Diva'ya bu yüzüğü bir zamanlar nişanlısı olan Avustralyalı milyarder James Packer almıştı.POPUN kraliçesi Beyonce, listedeki yerini 18 karatlık yüzüğü ile alıyor. Her ne kadar nişanlandığını duyurmasalar da Beyonce'ye eşi Jay-Z tarafından 2008 yılında nişan yüzüğü olarak hediye edilen tektaş, 'zümrüt kesim' olarak biliniyor.REALITY-şov yıldızı Kim Kardashian, ünlü bir tasarımcının imzasını taşıyan 20 karat yüzüğü ile adından söz ettirmişti. Şaşaayı çok sevdiği bilinen skandallar kraliçesinin, eski eşi Kanye West'in hediye ettiği silindir kesim yüzüğünün fiyatı 2 milyon dolar!GEÇTİĞİMİZ günlerde 18 yıl aradan sonra ikinci kez nişanlanan Ben Affleck-Jeniffer Lopez ikilisi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Küvette evlenme teklifi alan JLO, yüzüğünü kendi sözleriyle şöyle anlatmıştı: "Bana yüzüğü verdi, yeşil bir elmastı. Yeşil benim hem en sevdiğim hem de şanslı rengimdir." Yüzüğün değerinin 3 milyon Euro olduğu biliniyor.TOM Cruise'un 2005 yılında Eyfel Kulesi'nin tepesinde evlilik teklifi ettiği Katie Holmes, en pahalı yüzüğe sahip olan ünlülerden. Holmes'ın oval şekilli 1.5 milyon dolar değerindeki 5 karat yüzüğü, 'pembe altın' ya da 'pembe taş' denilen bir mücevherden yapılmış!GEÇEN yıl Carter Reum ile dünyaevine giren Paris Hilton, göz kamaştıran bir yüzükle evlilik teklifi almıştı. Ünlü bir tasarımcının imzasını taşıyan, 15-20 karat aralığında olduğu bilinen yüzük, trapez diye de adlandırılan ikizkenar modelde tasarlanmış. Değeri ise tam 1 milyon dolar.MODEL Hailey Bieber hayatını popçu Justin Bieber'la birleştirmişti. Güzel modelin klasik evlilik yüzüğünün 8-10 karat aralığında olduğu basına yansımıştı. Popçu, yüzüğü New York'taki ünlü bir tasarımcının dükkanından 400 bin dolara almıştı.YAPIMCI Sebastian Bear-McClard ile 2018'de evlenen ünlü model Emily Ratajkowski'nin önce sade bir alyans taktığı görülmüştü. Bir süre sonra ise altın bant üzerinde pırlanta taşlarla bir araya getirilmiş, kendi tasarımı olan yüzüğünü Instagram'da sergilemişti. Prenses kesim denilen 5 karat yüzüğün fiyatı 90 bin dolar.