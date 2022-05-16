‘Tek amacım gençlere türküleri sevdirmek’

'Samsak Döveci' isimli türkü ile dikkat çeken Elif Buse Doğan, yeni şarkısı 'Yare Gidin Turnalar'ı' müzikseverlerle buluşturdu... "Gençlere türkülerimizi sevdirmek tek amacım" diyen Doğan, şöyle devam etti: "Sahnede, televizyon programlarımda türküden arabeske kadar geniş bir repertuvarla dinleyicimin karşısına geçiyorum. Ancak öz müziğimiz olan türkülerden vazgeçemem. O yüzden yepyeni bir türküyü müzikseverlerle yeniden buluşturmak istedim." Yeni eserinde müzisyen arkadaşlarıyla kocaman bir masada bir araya gelerek klip çeken Elif Buse Doğan, oyunculuğuyla da dikkat çekti.