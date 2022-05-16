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Giriş Tarihi: 16.5.2022 07:14 Son Güncelleme: 16.5.2022 07:16

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk’in servet değerindeki kombini dikkat çekti! Şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk’in servet değerindeki kombini dikkat çekti! Şıklığının bedeli dudak uçuklattı!

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, önceki gün Bebek sahilde yürürken görüntülendi. Basın mensuplarının fotoğraf isteğini kırmayan Tuğba Özerk'in giysi ve üzerindeki takılarının fiyatları dudak uçuklattı. Ünlü popçunun kıyafet ve aksesuvarların toplam değeri 740 bin lira civarındaydı.

Tuğba Özerk, önceki gün Bebek sahilde yürürken görüntülendi.

Basın mensuplarının fotoğraf isteğini kırmayan Özerk'in giysi ve üzerindeki takılarının fiyatları dudak uçuklattı.

Ünlü popçunun kıyafet ve aksesuvarların toplam değeri 740 bin lira civarındaydı.

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Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk’in servet değerindeki kombini dikkat çekti! Şıklığının bedeli dudak uçuklattı!
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