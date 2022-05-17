'Destan'ın 23'üncü bölümünde Kam Kadın Arçuray, Batuga'nın kırılan kemiklerini, çolak olan kolunu ve topal olan ayağını iyileştirmek için yatağa yatırdığı Batuga'nın üzerine Orhun Nehri'nin kutsal suyunu serpti. Arçuray elindeki tastan birkaç damla suyu önce Batuga'nın alnından dökerken "Orhun'un kutsal suyu Aladağ'dan aşarsın. Bedenimizden geçer, ruhumuzda yaşarsın " sözleriyle kalan suyu da Batuga'nın üzerine serpti. Arçuray "Orhun'un kutsal suyu, ruhla bedeni bir kıl, kemikleri kaynat, Tegin'i hür kıl. Tanrı Dağ'dan esen yel toprağı süpür de gel, Ataların ruhunu Tegin'e getir de gel "sözleri üzerine içeriye rüzgar ve ışık girer.

Arçuray, Batuga'nın üzerine Orhun Nehri'nin kutsal suyunu döktükten sonra "Toprak bedenin özü, Yüce Ülgen'in yüzü. Kaynatsın kemiğini Gök Tahtı'nın yıldızı…" diyerek Batuga'nın başı hariç tüm bedenini çamurla/killi toprakla kapladı. Arçuray son olarak baygın olan Batuga'nın çevresinde elinde ateş yanan bir kapla dönerek "Ey ateş, görklü ateş. Doymadan durup yersin. Albastı ruhu ateş, Tegin'e ruh veresin" diyerek ateşin içine üfler ve kıvılcımları Batuga'nın üstüne saçar.

Kam Kadın Arçuray; Batuga’yı Orhun’un suyu, kil ve ateşle işte böyle tedavi etti! | Video

Batuga'nın üzerindeki kil kurumuş ve kızıl renk almıştır. Arçuray, büyük bir çivi ve çekiçle Batuga'nın bedenini kaplayan killi kısmı kırarken Çolpan da durgun ve hüzünlü gözlerle onları izleyerek "Ala görklü dağların Üstünde kar. Batuga'm Artık acunda yoksan Acun bana dar. Batuga'm kalk hele kalk ayağa muştu bizi bürüsün. Otur ki Gök tahtına Dağ, Gök senle yürüsün" sözleriyle türkü söylerken Batuga gözlerini aralar.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.