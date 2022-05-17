Şarkıcı Emir: Neden zirvede yalnızlar? Çünkü yalakaları yanlarında tutuyorlar!

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Emir, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, egosunun olmadığını dile getirerek "Hava yapmak çok kolay. Gördüklerinde selam vermeyen tipler de var. Ama ne kadar komik ve zavallı olduklarına birebir şahit oldum. Bu piyasada herkes bir kere sırtından vurulmuş, herkesin bir kere ayağı kaydırılmış. Herkes masum. Ama bu sırtından vuranlar, ayağı kaydıranlar kim? Nerede?" dedi.

Nasılsın? Neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat?

Bahar gelince daha keyifli gitmeye başladı. En sevdiğim ay Mayıs. Pandemiyle alakalı olumsuzlukları da geride bırakmaya başladık. Daha güzel gidiyor diyebilirim.

Son olarak "Gecenin Yarısı" dinleyiciyle buluştu. Tepkiler nasıl? Neden uzun aralar veriyorsun yeni şarkı çıkarmak için?

Ara veriyorum çünkü canım istediği zaman yapıyorum. Stüdyo aşaması uzun sürebiliyor. İstediğim şarkıyı arıyorum, bekliyorum. Ya da yazmamış oluyorum daha. Ben biraz keyfi takılıyorum. Ama bence böylesi daha güzel. Bu işi zevk almak için kafama göre yapmayı seviyorum. Bu yüzden istediğim zaman istediğim şarkıyı paylaşıyorum. Gecenin Yarısı'na gelen tepkiler de çok güzel. Şarkı duygusal ama yine de bir temposu var. Çıkardığım şarkıyı önce ben çok sevmeliyim ki o heyecanı karşı tarafa geçirebileyim. Önümüzdeki günlerde de yeni şarkım çıkacak. 2 şarkı hazırlamıştım. Diğeri de yakında dinleyiciyle buluşacak.

"KALİTE DÜŞMEYE BAŞLADI"

YouTube'da sık sık dinleyicinle buluşma gibi bir düşüncen var mı? Öyle bir mecra da var artık. Yoksa yine doğru şarkıyı mı beklerim diyorsun?

İş çok kolaylaştı ama diğer yandan da zorlaştı. Düzgün takılan, işini iyi yapmaya çalışan insanlar için zorlaştı bence. Diğer taraf için kolaylaşınca kalite düşmeye başladı. Bu çarkın ve yeni düzenin içinde ben de iyi ve kaliteli işler yapmak istiyorum. Bu yüzden böyle devam diyebilirim.