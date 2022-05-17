Ünlü şarkıcı Fettah Can alkollü yakalandı! "Pişmanım"

Ünlü şarkıcı Fettah Can 11 Mayıs günü Kuruçeşme'de sabaha karşı 3 sularında aracıyla birlikte ilerliyordu. Trafik denetlemesi yapan polis memurlarınca durdurulan ünlü şarkıcının yüksek promilde alkollü olduğu tespit edildi. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Can'ın 131 promilli alkollü olduğu gerekçesiyle 6 ay süreliğine ehliyetine el konuldu.

'BİLSEYDİM ARAÇ SÜRMEZDİM'

İfadesi alınan şarkıcı, araca binmeden önce birkaç kadeh içki aldığını kendisini iyi hissettiği için araç kullandığını söyleyerek, 'Alkollü olarak araç kullandığım için pişmanım' diye konuştu. Can, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Alkollü araç kullanan ünlü şarkıcıya yeni çıkan 'Seri Yargılama Usulü'ne göre dava açılması için savcılıkta üzerine atılı suçu kabul edip etmeyeceği sorulacak.