Yıkılan evine 26 bin TL istedi

19 Temmuz 2018'de evinin yanındaki inşaat çalışmaları sırasında dökülen beton nedeniyle oyuncu Gülden Dudarık'ın duvarı yıkıldı. Odanın içine beton dolarken, eşyalar da kullanılamaz hale geldi. O sırada odada bulunan müzisyen kardeşi Mehmet Dudarık, duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Dudarık durumu hemen polis ve belediye ekiplerine bildirdi. İnşaat yetkilileri odanın içerisine dolan betonu hemen tahliye ederken yıkılan duvar da örüldü.Yaşanan skandal olayın ardından Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Gülden ve Mehmet Dudarık kardeşler, sorumlu inşaat şirketine maddi- manevi tazminat davası açtı. Mahkemeye sunulan tazminat talepli dilekçede olay günü Mehmet Dudarık'ın odasında babasıyla telefonla konuştuğu sırada bir anda duvarın basınçlı bir şekilde patlayarak tonlarca yaş betonun odaya dolduğu anlatıldı. Davalı şirketin kendilerine noter aracılığıyla zararın tanzimi için 12 bin liralık ödeme teklifinde bulunulduğu anlatılan dilekçede, masraflarının 2018 yılına göre yapılan hesapla 26 bin lira olduğu belirtildi. Asliye Hukuk Mahkemesi şikayet üzerine davanın görülmesine karar verdi.YAŞANAN patlama nedeniyle kısa süreli baygınlık geçiren oyuncu Gülden Dudarık, inşaat işçilerine seslenerek duvarın yıkıldığını bu nedenle çalışmayı durdurmalarını istedi. Konuta gelen inşaat işçileri olayın ardından odaya dökülen harcı özensizce çuvallara doldurarak dışarı çıkardı. Bu sırada birçok elektronik eşya ve profesyonel müzik aletleri zarar gördü. Dilekçede babalarından kendilerine hediye edilen 1960 yapımı elektronik gitarın, zamanında Beatles'ın kullandığı gitar olduğu anlatıldı.