Perşembenin vazgeçilmezi Çukurova

ATV dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. #Geçmişin-Hesabı etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasında yer alan dizi, reytinglerde yüzde 6,06 izlenme oranı ve yüzde 16,20 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu. Dizide Hamran'ın tuzağından kurtarılan Hakan, tehlikenin giderek büyüdüğünü görerek Züleyha'yı Adana'dan uzaklaştırmak için balayına ikna etti. Balayında Hakan'ın gizemli davranışlarını fark eden Züleyha, Hakan acilen İstanbul'a gitmesi gerektiğini söylediğinde onu takip etti.