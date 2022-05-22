Atv’nin yeni dizisi "İçimizdeki Ateş" bomba gibi geliyor! Dört gencin hayata tutunma hikayesi...

ATV'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş, yakında izleyiciyle buluşacak. Diziden ilk teaser yayınlandı. Genç avukatları canlandıran İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan ve Demirhan Demircioğlu başarılı oyunculuklarıyla dikkat çekti. Dizide; iş dünyasına ilk adımlarını atan güçlü, zeki ve hırslı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine kavuşma hikayeleri anlatıyor.