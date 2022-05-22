Atv’nin yeni dizisi "İçimizdeki Ateş" bomba gibi geliyor! Dört gencin hayata tutunma hikayesi...

ATV'nin yeni dizisi İçimizdeki Ateş, yakında izleyiciyle buluşacak. Diziden ilk teaser yayınlandı. Genç avukatları canlandıran İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan ve Demirhan Demircioğlu başarılı oyunculuklarıyla dikkat çekti. Dizide; iş dünyasına ilk adımlarını atan güçlü, zeki ve hırslı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine kavuşma hikayeleri anlatıyor.
'İçimizdeki Ateş'in ilk teaser'ı ile birlikte, genç avukatlara hayat veren İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu iddialarını ortaya koyarken; başarılı avukatları oynayan Burak Sevinç ve Ceren Benderlioğlu da canlandırdıkları karakterlerin yaşadıkları büyük trajedilerinin de ilk ipuçlarını verdiler.
Yönetmenliği Murat Onbul'a ait olan projenin senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz ve Nur Özlem Elginöz kaleme alıyor.
İş dünyasına ilk adımlarını atan güçlü, zeki, hırslı ve başarılı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini konu alacak 'İçimizdeki Ateş'in zengin oyuncu kadrosunda Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu, Erdem Şanlı, Bilgesu Kural yer alıyor.
Burak Sevinç, Ceren Benderlioğlu, İpek Filiz Yazıcı, Gizem Arıkan, Atakan Hoşgören gibi isimleri bir araya getiren yapım, ilk tanıtımı da ilgi odağı oldu.
İçimizdeki Ateş'in ilk tanıtımı yayınlandı! İçimizdeki Ateş yakında atv'de
İçimizdeki Ateş dizisinin sloganı da dikkat çekti. "Hayat bilmediğin yerden sorar" sloganıyla yola çıkan dizinin ilk tanıtımı büyük beğeni topladı.