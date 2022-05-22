Deniz Barut: Destan’da kullandığımız eski Türkçe’yi çocuklarıma öğretiyorum

Kostümle ilişki, oyunculuğu çok destekleyen bir şey. Kostüm başka bir rol kişisine bürünememe büyük katkı sağlıyor. Kostüm, makyaj, sahne, ışık ve seyirci ile bütünleşince başka bir havaya bürünüyorum.

Eser seyirciyle buluştuktan sonra sanat eseri olur yapan da sanatçı olur. İstediğiniz kadar resim yapın ya da kitap yazın, seyirciyle buluşmazsa anlamı yok, sanatçı değilsiniz o zaman.