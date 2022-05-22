Premium SUV aile arabası ile yolculuk

2012 yılında İstanbul Merter'de faaliyetine başlayan Otomol, teknolojik altyapısını ve uzun yıllara dayanan otomotiv tecrübesine sahip ekibini en büyük sermaye olarak değerlendirdi. Bu motivasyonla deneyimlerini çok kısa sürede müşterileri ile tanıştırmayı başardı. Otomotiv perakendeciliğinde uçtan uca hizmet anlayışı ile müşterilerine benzersiz bir hizmet deneyimi yaşatmayı hedefledi. Her konuda kalitesiyle bir adım ötede farklı ambiyansa sahip bir yer. İçeriye adımınızı attığınız andan itibaren sanat eserleri karşılıyor sizi. Otomol'un sahibi Osman Baykan'ın hayranlık uyandıran bir sanat koleksiyonu var.



ODAK NOKTA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Otomol markası altında Premium Marka Yetkili Servis Hizmeti, İkinci El Satış, Sigorta ve Uzun Dönem Kiralama hizmeti; müşterilerine benzersiz bir deneyim sunmakla kalmıyor müthiş bir sanat yolculuğu da vaat ediyor. Premium Markaların Yetkili Servisi olan Otomol, BMW, MINI, Mercedes-Benz, Volvo, Audi ve Volkswagen markalara yetkili servis hizmeti veriyor. Otomol, bünyesindeki Yetkili Servis'te alanında uzman, ödüllü teknisyen/mühendis kadrosu ile mükemmel müşteri deneyimine odaklanmış bir hizmet anlayışı hakim. Orijinal yedek parça kullanımı, yüksek servis ve satış hizmeti standartları ile müşterilerinin tüm beklentilerine eksiksiz bir biçimde cevap veren Otomol, birçok kalite ve müşteri memnuniyeti ödülünün de sahibi. Servis olarak çok temiz manzara da burada.





DİNÇ TUTAN SÜRÜŞ KEYFİ

Merter OTOMOL'dan Ankara OTOMOL'a yola Volvo XC90 ile çıktım. Aracın gelişmiş teknolojisi, sürüşünüzü kişiselleştirilmiş konfor ve mobiliteyle birleştiriyor. Öyle bir araç ki arkadaşlarınızla ve ailenizle yolculuk yaparken bile küçük bir hareket alanı kalır. Evet Volvo XC90 SUV'dan bahsediyorum. Ankara yolculuğu çok konforlu ve rahat geçti, üç saatlik yolculukta açılıp yatırılabilen panoramik tavan sayesinde dışarıdaki manzara ile kabin arasındaki çizgileri belirsizleştirerek temiz havanın ve açık gökyüzünün keyfini çıkardım. Ayrıca dünyada bir ilk olan hava kalitesi sistemimizde yer alan gelişmiş hava temizleyici, yüzde 95'e kadar tehlikeli PM 2,5 parçacıklarının kabine girmesini önlemesi ile sizin ve yolcularınızın daha iyi ve daha sağlıklı bir hava kalitesinin keyfini çıkarmalarını sağlıyor. Bu da ne kadar yoğun olursanız olun, sizi dinç tutuyor. Volvo'nuza hassas bir şekilde yerleştirilmiş son teknoloji Bowers&Wilkins hoparlörler sayesinde ise yol boyunca aracın neresinde oturursanız oturun olağanüstü bir ses deneyimi ile müzik keyfi yaşadım.





ÜST DÜZEY BİR DAĞILIM VAR

Ankara-Çankaya'da kapıda beni Otomol Pazarlama Direktörü Selçuk Güner karşıladı. Güner "Hoş geldiniz" dedikten sonra başlıyor anlatmaya: "Burası Ankara Mevlana Bulvarı Çankaya Otomol, bir yetkili Volvo servisi. Yan tarafı da kullanılmış otomobil uzantısı. Buradaki Premium otomobiller buranın satışıyla birlikte çok güzel senkronize oldu. Üst düzey bir dağılım var Premium otomobiller arasında, kullanılmış otomobiller sıfır araçlardan sonra o kadar güzel senkronize oluyor ki başarısı da kalitesi de artıyor. Takas araçları da yüksek seviyede kaliteli oluyor. Bu zamanlarda sıfır araç tedariği bugün isteyip yarın elde edebildiğimiz bir şey değil. Temiz bulup iyi bir ekspertiz yapıyorsan ikinci elde çok başarılı oluyorsun. Burada 'Volvo Select' de yapıyoruz. Volvo'nun 2. el seçkin otomobilleri buradaki sıfır araçlar kalitesinde. Volvo da bunu yapıyor. Başarılı da gidiyor."



'TÜRÜMÜZÜN TEK ÖRNEĞİYİZ'

Güner, buraya neden çok önem verdiklerini ise şu cümlelerle anlatıyor: "Volvo'nun belli bir hızı var. Belli bir kaliteyi yükseltiyorsunuz. Onun kalitesine göre çekiyorsunuz. Ayrı bir bölgede sergiliyorsunuz. Kendi iç denetimine dikkatle bakıyorlar genelde yetkili servis ağları ya da sıfır satışın yanında yetkili olanlar. Biz de Premium'da odaklanmış ve büyümüş bir yerdeyiz. Biz bence türümüzün tek örneğiyiz. Dünyada Premium yetkili servisi yok. Sıfır satış bizim için çok güzel bir prestij."





İKİNCİ OTOMOL ÇAYYOLU'NDA

Ardından Ankara'da Çayyolu'ndaki diğer Otomol'a geçiyoruz. Güner ikinci Otomol için "Burası 15 bin metrekare. Burada Volkswagen servisi var. Kullanılmış otomobil de satıyoruz. Showroomu yaklaşık bin 200 metrekare. İçeride 70 araç saydım. 50'si bir haftada gidiyor. Burası ve diğer Otomol da yetkili servis, aynı zamanda kullanılmış otomobilin satıldığı iki nokta. Bardağından peçetesine, oturacağı koltuğa kadar hiçbir şeyde lüksten kaçınmadık" diyor.



'EKSİKSİZ HİZMET VERİYORUZ'

Güner, "Kullanılmış otomobil, uzun dönem kiralama, bizde hepsi var. Müşteri hepsine dokunmak ister. Buraya şu kapıdan giren müşteri karşılığı bizde görüyor. Bir müşteri kapıya aracıyla yanaştığında servis için, müşterinin araçlarını valeyle teslim aldırıp burada tespit ediyoruz. Arızaları not alıyoruz. Aşağıda onarım yapıp yıkatıp öyle ön tarafa diziyoruz. Ön tarafta gördükleriniz servisten çıkan araçlar. Müşteri nereye gideceğini bilmez. Biz aracını alıp kendimiz park ediyoruz. Ellerini sıcaktan soğuk suya sokmuyoruz" diyor ve ekliyor: "Çankaya'da bulunduğumuz bölge 7-8 dakika. Buraya ulaşmak çok rahat. Kolaylıkla hizmet alabilirler. İzmir'de Alsancak; İstanbul'da Ataşehir, Maslak, Merter; Bodrum'da ise havaalanı karşısındayız."





TÜM SİGORTACILIK HİZMETLERİ TEK ÇATI ALTINDA

Müşterilerine tek merkezden çözüm avantajı sunmayı hedefleyen Otomol, bu vizyon ile müşterilerinin ihtiyaç duyacağı tüm sigortacılık hizmetlerini tek çatı altında topluyor. Uzman personeli ve rekabetçi fiyatları ile Trafik Sigortası, Kasko, Konut Sigortası, Hayat Sigortası, İşyeri Sigortası, DASK ve diğer tüm sigortacılık hizmetlerini müşterilerine Otomol ayrıcalığı ile sunuyor.



109 NOKTADA KONTROLDEN GEÇİRİLİYOR

Otomol, ikinci el stoğunda bulunan araçları filo kiralama şirketlerinden, ikinci el araç ihalelerinden satın alıyor. 5 bin ila 50 bin km arasındaki araçlar alınıyor. Satın alınan araçlar 109 nokta kontrolünden geçiyor. Ardından Otomol ekspertizleri fiyatlandırma yapıyor. Araçta eksik bir unsur varsa servise alınıyor. Sorun giderildikten sonra showroom'da satışa sunuluyor.



KİRALANAN ARACI EVE TESLİM EDİP EVDEN ALIYORUZ

Otomol'da yıllık yaklaşık 1800 araç satışı gerçekleşiyor. İnternet üzerinden otomobili beğenen müşteriler, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bodrum'daki toplam yedi şubesinden birine gelerek otomobil satın alma işlemini kısa sürede tamamlıyor. Ancak, şubelerin bulunduğu illerin dışındaki bölgelere de satış yapılıyor. Müşteri evinden dışarı adım atmadan otomobil satın alma işlemleri tamamlanıyor. Araç müşterinin adresine teslim ediliyor. Ayrıca araç kiralayacağınız zaman ise de istediğiniz aracı, istediğiniz adreste teslim edip istediğiniz adresten alabiliriz. Özetle araç kiralama, ikinci el araç alım satımı, servis ve bakım gibi ihtiyacınız olduğunda eve teslim ve evden alma hizmetleri bulunuyor.





UZUN DÖNEM KURUMSAL ARAÇ KİRALAMA

Standart bir otomobil kiralama hizmetinden çok daha fazlasını sunan Otomol Premium Uzun Dönem Araç Kiralama, uzun süreli araç kiralama hizmetlerinde operasyonel kiralamanın avantajları ile birlikte; acil yol yardımı, lastik değişimi, hızlı onarım ve bakım hizmetleri başta olmak üzere ayrıcalıklı servisler sunuyor. 12 aydan 36 aya kadar yapılan kiralamalarda premium avantajları ile sürüş keyfini artıran ve ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda olan Otomol Premium Uzun Dönem Araç Kiralama, hizmet kalitesini en üst düzeye çıkarıyor.



ÜYELERE YÜZDE 40'A VARAN İNDİRİM

Otomol Club, BMW, MINI, Mercedes- Benz, Volvo, Audi ve Volkswagen sahiplerinin üye olarak, çeşitli avantajlardan yararlanabildiği bir program. Anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında indirim, Ücretsiz Lastik Oteli, İndirimli Fiyatlarla Araç Transferi, yüzde 40'a varan indirimle günlük araç kiralama ve ücretsiz park alanları gibi benzersiz avantajları üyelerine sunuyor.