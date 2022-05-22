Ünlü oyuncu Caner Kurtaran’dan yıllar sonra gelen ‘Yaprak Dökümü’ itirafı! “Bu konu hakkında ilk defa konuşuyorum…”

Ünlü oyuncu Caner Kurtaran, Sabah TV'nin bu haftaki konuğu oldu. Şu anda kamera önü oyunculuğu ve tiyatro eğitimi veren Caner Kurtaran, ekranlara dönüp dönmeyeceği konusunda açıklamada bulundu. Yaprak Dökümü dizisinde oynarken çok paralar kazandığını itiraf eden Kurtaran, "çok ilgiden yalnız kalma isteği doğdu" diyerek ekrandan uzak kaldığı süreçten bahsetti. Ayrıca ünlü oyuncu, "Bu konu hakkında ilk defa konuşuyorum" diyerek bomba itiraflarda da bulundu.

-Neler yapıyorsunuz biraz ondan bahsederek başlayalım…

Hayat güzel gidiyor. Şu anda eğitim veriyorum, kamera önü oyunculuğu, tiyatro. Bu bana da iyi geliyor, ben de tekrar baştan öğreniyorum.

-Ekranlarda da çok sık yeni yüzler görüyoruz son günlerde. Nasıl buluyorsunuz yeni nesli?

Çok başarılı oyuncular var. Şimdiki jenerasyon çok akıllı, istekli geliyor. Yetenekli bir sürü kişi çıkıyor. Yeterli mi? O tartışılır tabii. Çok iyi olanlar da var ama dizi sektörü farklı bir sektör.

-Oyunculukları da çok sık eleştirir olduk son dönemde, mesela Hazal Kaya'nın oyunculuğunu konuştuk geçenlerde. Hatta baya eleştiri yağdı. Sizin var mı oyunculuğunu beğenmediğiniz bir isim?

İyi oyuncu, kötü oyuncu diye bir şey yok. Doğru oynayan, yanlış oynayan oyuncu var. Çünkü ben oynarım; siz beğenirsiniz, bir başkası beğenmez. Bu göreceli bir şey. Ama doğru oynarsa o itici gelmez.