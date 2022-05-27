Açık havada konser keyfi başlıyor!

Kültür ve sanatın simge mekanı Atatürk Kültür Merkezi ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin destekçisi Türk Telekom, bir dizi konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, İstanbul'a ve Türkiye'ye marka değeri kazandırmak amacıyla başlatılan ve geleneksel hale gelecek olan Kültür Yolu projesi kapsamındaki Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival süresince; AKM'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, birbirinden ünlü 26 ismi müzikseverlerle buluşturacak. Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde Mazhar Alanson'dan Can Bonomo'ya, İkiye On Kala'dan Fatma Turgut'a sevilen müzisyenlerin konserlerine ev sahipliği yapacak. Müziksevereler, açık havada eğlencenin tadını doyasıya çıkaracak.