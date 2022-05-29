Sergiyi iptal etti

Ünlü ressam Onay Akbaş, Kurgulu-Kurmalı Oyuncaklar adıyla hazırladığı sergiyi, 21 Nisan-20 Mayıs tarihlerinde Nişantaşı'ndaki bir galeride sanatseverlerle buluşturacaktı. İddiaya göre serginin açılacağı gün, İstanbul İcra Müdürlüğü memurları haciz işlemleri için Akbaş'ın sergisinin bulunduğu galeriye gelip 20 adet sanat eserine haciz koydu.DURUMA itiraz eden Akbaş, icraya konu borcun kendisinin olmadığını ileri sürdü. Söz konusu sanat eserlerinin kendisine sergi için emanet edildiğini söyleyen Akbaş, haczedilen tabloların kendisine yediemin sıfatıyla bırakılmasını istedi. Ancak talebi reddedildi. Yaşananlar sonrası savcılığa başvuran Akbaş, olayla ilgili şikayetçi oldu.