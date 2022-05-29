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Giriş Tarihi: 29.5.2022

Sergiyi iptal etti

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Sergiyi iptal etti
Ünlü ressam Onay Akbaş, Kurgulu-Kurmalı Oyuncaklar adıyla hazırladığı sergiyi, 21 Nisan-20 Mayıs tarihlerinde Nişantaşı'ndaki bir galeride sanatseverlerle buluşturacaktı. İddiaya göre serginin açılacağı gün, İstanbul İcra Müdürlüğü memurları haciz işlemleri için Akbaş'ın sergisinin bulunduğu galeriye gelip 20 adet sanat eserine haciz koydu.

TALEBİ REDDEDİLDİ
DURUMA itiraz eden Akbaş, icraya konu borcun kendisinin olmadığını ileri sürdü. Söz konusu sanat eserlerinin kendisine sergi için emanet edildiğini söyleyen Akbaş, haczedilen tabloların kendisine yediemin sıfatıyla bırakılmasını istedi. Ancak talebi reddedildi. Yaşananlar sonrası savcılığa başvuran Akbaş, olayla ilgili şikayetçi oldu.
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Sergiyi iptal etti
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