Berkay yine hakim karşısına çıkacak

Berkay Şahin daha önce sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa yorum yapan takipçisi Burak Ş.'ye mesaj atınca davalık olmuştu. Ünlü şarkıcı olayın ardından mahkemedeki savunmasında Burak Ş.'ye "Namussuz" diyerek hakaret etmişti. Takipçinin şikayeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Berkay hakkında iddianame düzenlendi.Şüphelinin üzerine atılı 'Hakaret' suçunu işlediğine dair yeterli delil bulunduğunun altının çizildiği iddianamede, taraflara uzlaşmacı tayin edildiği ancak tarafların uzlaşamadığı da aktarıldı. Ayrıca Şahin'in 'Hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Ünlü şarkıcının önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.