ATV’nin yeni dizisi ‘Gül Masalı’ bugün izleyicisiyle buluştu!

Gonca'nın, mirasa sahip olması için Isparta'ya gitmesi ve Fatma Ana'nın şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.

Ne var ki Gonca'nın babası Tahir, bu yolculuğa şiddetle karşı çıkar. Tahir'in saklamaya çalıştığı, kızının öğrenmesini istemediği gerçekler vardır.