ATV’nin yeni dizisi ‘Gül Masalı’ bugün izleyicisiyle buluştu!

ATV'nin yepyeni dizisi 'Gül Masalı', bugün ekranlara 'merhaba' dedi. 'Gül Masalı' daha şimdiden izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 'Gül Masalı', bugün izleyicileriyle buluştu.
OYUNCU KADROSUYLA DA İLGİ TOPLADI
Dizinin çekimleri İstanbul'da başlayıp Isparta'ya kadar uzandı. 'Gül Masalı'nın oyuncu kadrosunda ise; Gülper Özdemir, Sarp Can Köroğlu, Arif Pişkin, Suat Sungur gibi isimler yer alıyor.
Dizi, bugün ilk bölümüyle ekranlarda olacak. İşte dizinin konusu ve oyuncuları ile ilgili bilinmesi gereken tüm ayrıntılar…
GÜL MASALI'NIN KONUSU NE?
İstanbul'da yaşayan genç mühendis Gonca, projesinin çalındığı ve işten atıldığı gün, geçmişten bugüne uzanan sürpriz bir haber alır. Beş yaşındayken kaybettiği annesinden kalan gizemli bir mirastır bu…
Aklındaki ve gönlündeki tüm soruların cevabını bulmak için Isparta'ya giden genç kadının hayatı, şehrin önemli ailelerinden Atabeyler'in oğlu Toprak Atabey'le karşılaşınca, beklenmedik şekilde yön değiştirir.
Çünkü her aşk, mevsimini bekler kalbe düşmek için. Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.