4 Atv dizisi dünya listesinde

ATV adını bir kez daha uluslararası arenada duyurdu! Glance (uluslararası TV pazarlarının danışmanlık şirketi) tarafından her yıl hazırlanan ve izleyicinin tüketim alışkanlıklarını küresel çapta analiz eden One TV Year in the World 2021 raporu yayınlandı. Rapor, Ocak 2021-Aralık 2021 arasında 100'ü aşkın bölgedeki TV izleyicisinin tercihlerini analiz etti.YAYINLANAN raporda 60 ülkeden seçilen dizilerden oluşan Top 10 listesi yer alıyor. Listede en çok yer alan Türk dizileri ise atv'nin rekortmen yapımları oldu. Bir Zamanlar Çukurova yayınlandığı 5, Hercai 4, Sen Anlat Karadeniz 2, Kırgın Çiçekler ise bir ülkede 2021'de en çok izlenen ilk 10 içerikten birisi olarak listeye adını yazdırdı.