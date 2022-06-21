Taze gelin Seda Sayan aşka geldi! Eşi Çağlar Ökten'in doğum gününde romantik paylaşım... "Gülüşünü sevdiğim"

"O yanlış anlaşıldı, hatta boşanıyorlar ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Doğrusu; evraklarda değişim yapılması gerekiyor. Ben daha önce söylemiştim kendi soyadımı kullanacağım diye. Kadınların kendi soyadını kullanma hakkı var. Eğer ben eşimin soyadını alacak olursam bir sürü evrakta değişikliğe gidilecek, bu birçok prosedür gerektiriyor, benim bu işlerle uğraşacak zamanım yok. Karı-koca arasında soyadı kavgası falan olmadı. Adam benim hayatımda. Ben kurban olurum onun soyadına."