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Giriş Tarihi: 21.6.2022 16:11 Son Güncelleme: 21.6.2022 16:33

Taze gelin Seda Sayan aşka geldi! Eşi Çağlar Ökten'in doğum gününde romantik paylaşım... "Gülüşünü sevdiğim"

Taze gelin Seda Sayan aşka geldi! Eşi Çağlar Ökten’in doğum gününde romantik paylaşım... Gülüşünü sevdiğim

Ünlü sanatçı Seda Sayan, kendisi gibi müzisyen olan 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturmuştu. Her hareketiyle magazin gündemine gelmeyi başaran taze çift, önceki gün bir hastanede estetik yaptırdığı anları paylaştı. Ökten saç ektirirken, Sayan da silikonlarını yeniletti. O anlar sosyal medyada çok konuşulurken, Seda Sayan'dan romantik bir paylaşım geldi. Eşinin doğum gününü Instagram hesabından kutlayan Sayan, "Ömrüme hoş geldin sevgilim" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Şarkıcı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten'den Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi almıştı. 24 Nisan'da da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine giren Seda Sayan, geçtiğimiz haftalarda eşi ve yakın dostları ile Amsterdam'a gitmişti.

Keyifli anlarını takipçileriyle de paylaşan Sayan (59), Ökten ile lolipopla çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

"BEN SİZE KÜSTÜM"

Tatil sonrası Türkiye'ye dönen ünlü şarkıcı, Etiler'de alışveriş yaparken objektiflere yansımıştı. Bir arkadaşıyla mağaza mağaza dolaşan sanatçı, gazetecilerin soruları üzerine, "Ben size küstüm!" diyerek, tek kelime etmemişti.

Ağzını bıçak açmayan Sayan'ın küslüğünün nedeninin konserlerinin takip edilmemesi olduğu söylenmişti. Seda Sayan'ın yakın arkadaşlarına, "Beni sadece dışarıda çekiyorlar. Bir kere konserime gelip, çekmiyorlar" dediği ortaya çıkmıştı.

"BEN ONUN SOYADINA KURBAN OLURUM"

Birkaç gün önce katıldığı bir etkinlikte muhabirlerle sohbet eden Seda Sayan, "Eşinizin soyadını kullanmayacağınıza dair haberler çıktı soyadı yüzünden aranızın bozulduğu doğru mu?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"O yanlış anlaşıldı, hatta boşanıyorlar ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok. Doğrusu; evraklarda değişim yapılması gerekiyor. Ben daha önce söylemiştim kendi soyadımı kullanacağım diye. Kadınların kendi soyadını kullanma hakkı var. Eğer ben eşimin soyadını alacak olursam bir sürü evrakta değişikliğe gidilecek, bu birçok prosedür gerektiriyor, benim bu işlerle uğraşacak zamanım yok. Karı-koca arasında soyadı kavgası falan olmadı. Adam benim hayatımda. Ben kurban olurum onun soyadına."

KOCASIYLA BİRLİKTE ESTETİK YAPTIRDI

Özel hayatıyla olduğu kadar yaptırdığı estetiklerle de gündemden düşmeyen Seda Sayan, yeniden ameliyat masasına yattı. Eşi Çağlar Ökten'in de kendisine eşlik ettiği Sayan, o anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çağlar Ökten saç ektirirken, Seda Sayan silikonlarını yeniletti. Seda Sayan'ın paylaşımına binlerce yorum yağdı.

SEDA'DAN AŞK DOLU KUTLAMA

Tüm bunların ardından 59 yaşındaki Seda Sayan, 35 yaşına basan eşi Çağlar Ökten'in yeni yaşını kutladı. Peş peşe fotoğraflar yayınlayan ünlü şarkıcı, gönderisine; "İyi ki doğmuşsun iyi ki. Ömrüme hoş geldin sevgilim" notunu düştü.

Bir de Instagram'ın hikayeler bölümünden bir paylaşım yapan Sayan, eşi Ökten'in 'İyi ki doğmuşsun gülüşünü sevdiğim. Ömrüme hoş geldin' notunu düştüğü fotoğrafını nazar boncuğu ve kalp emojisi ile paylaştı.

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Taze gelin Seda Sayan aşka geldi! Eşi Çağlar Ökten'in doğum gününde romantik paylaşım... "Gülüşünü sevdiğim"
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