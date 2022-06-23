‘İçimizdeki Ateş’ için heyecan dorukta! ‘İçimizdeki Ateş’ dizisi bu akşam ilk bölümüyle ATV’de ekrana gelecek!

atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını Fabrika Yapım'ın, yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği 'İçimizdeki Ateş' bu akşam başlıyor. Sürükleyici öyküsü ve çok konuşulacak karakterleriyle 'İçimizdeki Ateş'; dört genç avukat adayının hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini konu alacak.
Hukuk fakültesinden mezun olmuş Mert, Bahar, Ege ve Hale, adaletin temsilcileri olmak istedikleri bu yolda son adımlarını atıp avukatlık ruhsatı almak için staja başlayacaktır.
İçimizdeki Ateş 1. Bölüm Fragmanı yayınlandı! İçimizdeki Ateş ilk bölümüyle 23 Haziran Perşembe atv'de | Video
Bu dört genç için bu yolda gidilmesi gereken tek yer kıdemli avukatlar Doğan ve Tülin'in birlikte kurdukları Yener & Tan Hukuk ofisidir.
En iyi olmak için en iyilerle çalışmak ilk hedef olsa da bu hiç de kolay olmaz. Doğan Yener'le çalışabilmek için onun zorlu sınavından geçip birçok rakibi geride bırakmaları gerekmektedir. Hale'nin özgüveni, Ege'nin pratik zekâsı, Mert'in içgüdüleri, Bahar'ın girişkenliği bu sınavı geçmelerine yetecek midir?