‘İçimizdeki Ateş’ için heyecan dorukta! ‘İçimizdeki Ateş’ dizisi bu akşam ilk bölümüyle ATV’de ekrana gelecek!

En iyi olmak için en iyilerle çalışmak ilk hedef olsa da bu hiç de kolay olmaz. Doğan Yener'le çalışabilmek için onun zorlu sınavından geçip birçok rakibi geride bırakmaları gerekmektedir. Hale'nin özgüveni, Ege'nin pratik zekâsı, Mert'in içgüdüleri, Bahar'ın girişkenliği bu sınavı geçmelerine yetecek midir?