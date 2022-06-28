Güzel oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın düğününe sayılı günler kaldı! Nikah damat Cedi Osman’ın doğduğu yerde!

Televizyon ile basketbolun yıldızları evleniyor. Geçtiğimiz aylarda aile arasında nişanlanan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın düğün hazırlıkları tamamladı.
Çift resmi imzayı; Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'nın tarihi şehri Ohri'de atacak. Tören cuma günü gölün üzerinde bir teknede kıyılacak.
DÜĞÜN ÇEŞME'DE YAPILACAK
Kuzey Makedonya'daki törene sadece çiftin çok yakın dostları ile aile üyeleri katılacak. Düğün töreni ise Türkiye'de, ikilinin tanıştığı Çeşme'deki bir beach'te yapılacak.
7 Temmuz tarihindeki kutlamaya katılım fazla olacak. Düğünün keyifli geçmesi için organizasyon ekibi seferber olmuş durumda.