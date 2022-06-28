Haberler Günaydın Haberleri Güzel oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın düğününe sayılı günler kaldı! Nikah damat Cedi Osman'ın doğduğu yerde!
Giriş Tarihi: 28.6.2022 08:02 Son Güncelleme: 28.6.2022 08:07

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın düğününe sayılı günler kaldı! Nikah damat Cedi Osman'ın doğduğu yerde!

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Güzel oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın düğününe sayılı günler kaldı! Nikah damat Cedi Osman’ın doğduğu yerde!

Güzel oyuncu Ebru Şahin ile basketbolun yıldız ismi Cedi Osman evleniyor. Geçtiğimiz aylarda aile arasında nişanlanan Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın düğün hazırlıkları tamamladı. Mutlu birlikteliklerini imza ile taçlandıracak olan Ebru Şahin ile dünyaca ünlü basketbolcu Cedi Osman’ın düğün detayları netleşti. Çiftin nikah töreni cuma günü gerçekleşecek hem de oldukça dikkat çekici bir yerde. Çift resmi imzayı; Cedi Osman’ın doğduğu yerde atacak. İşte Bülent Cankurt'un köşesinden duyurduğu Ebru Şahin ile Cedi Osman’ın nikahının detayları...

Televizyon ile basketbolun yıldızları evleniyor. Geçtiğimiz aylarda aile arasında nişanlanan Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın düğün hazırlıkları tamamladı.

Çift resmi imzayı; Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'nın tarihi şehri Ohri'de atacak. Tören cuma günü gölün üzerinde bir teknede kıyılacak.

Ohri, Kuzey Makedonya'nın en büyük sekizinci kenti. 42 bin nüfuslu şehir, Ohri Gölü kenarında turistik bir bölgede...

DÜĞÜN ÇEŞME'DE YAPILACAK
Kuzey Makedonya'daki törene sadece çiftin çok yakın dostları ile aile üyeleri katılacak. Düğün töreni ise Türkiye'de, ikilinin tanıştığı Çeşme'deki bir beach'te yapılacak.

7 Temmuz tarihindeki kutlamaya katılım fazla olacak. Düğünün keyifli geçmesi için organizasyon ekibi seferber olmuş durumda.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güzel oyuncu Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın düğününe sayılı günler kaldı! Nikah damat Cedi Osman'ın doğduğu yerde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA