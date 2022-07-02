Çapkınlık fotoğraflarına montaj dedi! Usta oyuncu Tamer Levent fena yakalanmıştı!

Geçtiğimiz yıllarda genç bir kızı dudaklarından öperken yakalanan oyuncu Tamer Levent, çıkan haberlere erişim engeli getirilmesi talebinde bulundu.
Oyuncu set sırasında prova yapıldığını, çekilen fotoğrafın ise montajlandığını belirtti. Ancak mahkeme oyuncunun talebini reddetti
Bu olay sonrası magazin gündemine bomba gibi düşen Levent, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan haberlere erişim engeli getirilmesi talebinde bulundu.
Ünlü oyuncu hakimliğe sunduğu başvuru dilekçesinde; basına sızan fotoğrafların montajlanmış olduğunu, söz konusu öpüşmenin ise sette yapılan bir provadan ibaret olduğunu söyledi.
Tamer Levent, haberlerde eşini aldatıyormuş gibi anıldığını ancak gerçeğin böyle olmadığını ifade etti. Ancak mahkeme oyuncunun bu talebini reddetti.