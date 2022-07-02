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Giriş Tarihi: 2.7.2022 07:43 Son Güncelleme: 2.7.2022 07:44

Çapkınlık fotoğraflarına montaj dedi! Usta oyuncu Tamer Levent fena yakalanmıştı!

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Çapkınlık fotoğraflarına montaj dedi! Usta oyuncu Tamer Levent fena yakalanmıştı!

Usta oyuncu Tamer Levent, geçtiğimiz yıllarda çapkınlık yaparken görüntülenmişti. 66 yaşındaki oyuncunun, genç bir kızla öpüşürken çekilen fotoğrafları olay olmuştu. Levent geçtiğimiz günlerde bu haberlerin kaldırılması için mahkemeye başvurarak erişim engeli talebinde bulundu. Ünlü oyuncu basına sızan fotoğrafların montajlandığını, söz konusu öpüşmenin ise sette yapılan bir provadan ibaret olduğunu söyledi. Ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Geçtiğimiz yıllarda genç bir kızı dudaklarından öperken yakalanan oyuncu Tamer Levent, çıkan haberlere erişim engeli getirilmesi talebinde bulundu.

Oyuncu set sırasında prova yapıldığını, çekilen fotoğrafın ise montajlandığını belirtti. Ancak mahkeme oyuncunun talebini reddetti

Evli ve iki çocuk babası olan 66 yaşındaki oyuncu Tamer Levent, geçtiğimiz yıllarda genç bir kızı dudaklarından öperken objektiflere yakalanmıştı.

Bu olay sonrası magazin gündemine bomba gibi düşen Levent, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan haberlere erişim engeli getirilmesi talebinde bulundu.

Ünlü oyuncu hakimliğe sunduğu başvuru dilekçesinde; basına sızan fotoğrafların montajlanmış olduğunu, söz konusu öpüşmenin ise sette yapılan bir provadan ibaret olduğunu söyledi.

Tamer Levent, haberlerde eşini aldatıyormuş gibi anıldığını ancak gerçeğin böyle olmadığını ifade etti. Ancak mahkeme oyuncunun bu talebini reddetti.

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Çapkınlık fotoğraflarına montaj dedi! Usta oyuncu Tamer Levent fena yakalanmıştı!
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