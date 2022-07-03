Mina Başaran ile düşen uçaktaydı... Feci kazada kızını kaybeden acılı anne yıllar sonra SABAH’a açıkladı: Son mesajı enteresandı!

- Nasıl bir anne kız ilişkiniz vardı?

- Birbirimize çok benziyorduk. 19 yaşında Sinem'i kucağıma aldığım için biz beraber büyüdük. O en yakın arkadaşımdı, her şeyi birlikte yapardık. Çok şükür küçük kızım Seda var, yine çok şükür ki bugünlere geldik, sağlığımız yerinde, ayaktayız çok kolay olmasa da... Hiçbir şey onun yerini tutmuyor... Ne yaparsam yapayım hayatımda çok büyük bir boşluk var. Allah kimseye yaşatmasın.



SON MESAJI ENTERESANDI



"Dönüşe geçtikleri sırada, 'Slotu garip bir saatte aldık. Neden acaba?' yazmıştı. Uçağın kalkış saatiyle ilgili Sinem'in tereddütleri vardı"

- Bu olayda kızdığınız, kabul edemediğiniz noktalar var mı? Ya da keşke gitmeseydi dediniz mi?



- Evet, Sinem'in o seyahate gitmesini hiç istemedim. Çok enteresan bir hikayemi anlatacağım ve bunu çok az insan bilir. Sinem Dubai'ye giderken küçük kızımın işleri için Amerika'daydım. Sinem seyahata gitmeden önce telefonda şöyle bir konuşma geçti aramızda. Mağazayı yerleştiriyordu ve işi bitmemişti. Ben de "Acaba gitmesen mi?" dedim. Sinem de "Olmaz anne, Mina'ya ayıp olur" dedi. Mina (Başaran) çocukluk arkadaşıydı. Bir şey diyemedim, arkadaşımın çocuğuydu ve çok mutlu bir olay için gidiyorlardı. Fakat dönüşe geçtiklerinde son mesajı enteresandı.