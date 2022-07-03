Özcan Deniz: Oğlumu nasıl kurtarırım diye çok düşündüm

Özcan Deniz, 15 yıl aradan sonra Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleri ile buluştu. Oğlu Kuzey'i sahneye çıkaran şarkıcı, "Bu oğlumla ilk konserim. Çok mutluyum" dedi. Bundan sonra kalan hayatının her dakikasını oğluyla geçirmek istediğini söyleyen sanatçı, samimi açıklamalarda da bulundu:"Oğlumun annesi Feyza Hanım'ın açtığı tüm davalardan beraat ettim. Karşı taraf ortaya bir kazanç sürmedi ama ben 30 yıllık kariyerimi, bütün birikimimi masaya koydum. Evladımı benden koparmaya çalışıyorlar. Hem de şöhret ve para uğruna. İki senedir ben bu düzenin içinden oğlumu nasıl kurtarırım diye düşünüyorum" dedi.