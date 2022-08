Motosikletle Norveç turu

Ender Alkoçlar, geçtiğimiz hafta 12 kişilik bir grupla Norveç fiyortlarını gezdi. Ekipte Cavit Habib, Ömür Yarsuvat'ın yanı sıra Amerikalı, İrlandalı, Lübnanlı, İskoç ve Alman katılımcılar da vardı. Önceki gün macera dolu seyahatinden dönen Alkoçlar, yaşadıklarını'a anlattı: "Her yıl arkadaş grubumuzla böyle bir tura çıkıyoruz. Geçen sene Güney İspanya'ya gittik. Bu sene de geniş bir grupla Aalesund'dan yola çıktık. Doğayla iç içesin. Her an hissettiğin farklı oluyor. Dağ yollarında hava şartları insanları zorluyor.Deniz kenarında 12 dereceyse dağda 4-5 derece oluyor. Soğuk bir iklim var." Ünlü iş insanı bir araya geldiği yabancı motosiklet tutkunlarını Türkiye'de ağırlayacağını söyleyip ekledi: "5 günlük turumuz boyunca onlara hep Türkiye'den bahsettim. Ülkemizin doğal güzelliklerini anlattım. Aralarında daha önce Türkiye turu yapmış olanlar da var. Türkiye'yi çok sevdiklerini ancak motosiklet kullananlara biraz daha saygılı olmak gerektiğini söylediler. Avusturyalı bir firma bu turu düzenledi. Biz THY uçaklarıyla gittik.Her rotaya uygun uçuşlar var. Bu konuda çok şanslıyız. Büyük bir rahatlıkla her noktaya ulaşımımız sağlandı. Bu ekibi, çok yakında Türkiye'de de ağırlayacağım. Turizmci olmamdan kaynaklı bu konuya çok önem veriyorum. Alternatif sporları ön plana çıkararak turizmimize katkı sağlamalıyız. Yüzme, golf gibi sporlar nasıl iyi bir ivme kazandıysa motosikleti de ön plana çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum."Alkoçlar, turda dikkatini çeken bir konudan da bahsetti: "Bu arada benzin fiyatları orada Türkiye'nin 2 katı pahalı. Petrol üreticisi bir ülke olmalarına rağmen benzini çok pahalı satıyorlar. Bunu da özellikle belirtmek isterim."