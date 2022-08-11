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Giriş Tarihi: 11.8.2022

Muazzez Ersoy pastasını kesmeden dua etti

Muazzez Ersoy pastasını kesmeden dua etti
Türk Sanat Müziği'nin Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy, yeni yaşına Bodrum'da girdi. Ailesi ve yakın dostları ile Bodrum'da deniz kıyısında akşam yemeğinde buluşan usta yorumcunun pastasını kesmeden önce uzun uzun dua etmesi dikkat çekti. Gece boyunca sokak müzisyenlerinin sık sık masasını ziyaret ettiği Ersoy, kimseyi kırmadan şarkılara Gökhan Sezen ile birlikte eşlik etti. Ersoy'un kolundaki tamamı pırlantalarla kaplı saat dikkat çekerken, ısrarlara rağmen kimin hediyesi olduğunu söylemedi. Özel yapım saatin değerinin 180 bin Euro olduğu öğrenildi.
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Muazzez Ersoy pastasını kesmeden dua etti
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