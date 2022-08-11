Rap’çi Sefo popçuları hedef aldı: Şarkılarımı söylemeyin

Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Türkiye'nin en genç festivali olan Üsküdar Fest, önceki akşam rap'çi Sefo konseriyle başladı. Harem'deki etkinlik alanında halka açık ve ücretsiz olarak yapılan festivale 100 bin kişi katıldı.Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sefo, geçtiğimiz günlerde Berkay ve Oğuzhan Koç'u ima ederek konserlerinde kendisine ait olan 'Bilmem mi?' şarkısını çaldırıp, vokalistlerine söyletmelerine isyan etmişti. Bunun hatırlatılması üzerine, başarılı rap'çi, "Popçular veya rap'çiler; kim şarkımı söylerse gururlanırım. Ben isim vermek ve böyle polemiklere girmek istemiyorum. Şunu söylüyorum sadece; benim şarkılarımı bilmeyen değil, bilen söylesin" diyerek şarkısını seslendiren popçulara gönderme yaptı.