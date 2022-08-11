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Giriş Tarihi: 11.8.2022

Rap’çi Sefo popçuları hedef aldı: Şarkılarımı söylemeyin

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Rap’çi Sefo popçuları hedef aldı: Şarkılarımı söylemeyin

Sefo, kendisine ait ‘Bilmem mi?’ isimli şarkısını konserlerinde vokalistlerine söyleten Berkay ve Oğuzhan Koç’a tepki gösterdi: “Şarkımı orkestraları, vokalistleri biliyor, kendileri bilmiyor. O zaman söylemesinler! Şarkımı, bilenler okusun”

Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Türkiye'nin en genç festivali olan Üsküdar Fest, önceki akşam rap'çi Sefo konseriyle başladı. Harem'deki etkinlik alanında halka açık ve ücretsiz olarak yapılan festivale 100 bin kişi katıldı.




Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sefo, geçtiğimiz günlerde Berkay ve Oğuzhan Koç'u ima ederek konserlerinde kendisine ait olan 'Bilmem mi?' şarkısını çaldırıp, vokalistlerine söyletmelerine isyan etmişti. Bunun hatırlatılması üzerine, başarılı rap'çi, "Popçular veya rap'çiler; kim şarkımı söylerse gururlanırım. Ben isim vermek ve böyle polemiklere girmek istemiyorum. Şunu söylüyorum sadece; benim şarkılarımı bilmeyen değil, bilen söylesin" diyerek şarkısını seslendiren popçulara gönderme yaptı.
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Rap’çi Sefo popçuları hedef aldı: Şarkılarımı söylemeyin
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