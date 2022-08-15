Aşkın Nur Yengi hayranlarının şerefine çayla kadeh kaldırdı

Türk popunun sevilen isimlerinden Aşkın Nur Yengi, Alaçatı'da sahneye çıktı. Bu sezon ikinci kez Çeşme'de konser veren Yengi, şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Eğlence hayatının içinde olmasına rağmen alkol ve sigara kullanmayan sanatçı, sevenlerine şekersiz çayla eşlik etti. Herkes ona kadeh kaldırırken, o çay bardağıyla karşılık verdi. Müzik camiasına vokalist olarak girdiğinde 13 yaşında olduğunu belirten Yengi, "Şimdi kendi kızım Nazlı'ya bakıyorum, acaba sahneye çıkmasına izin verir miydim diye. Yapmazdım herhalde. O zaman genç olmanın verdiği heyecanla ve müzik aşkıyla böyle bir şeye girişmişim demek ki" dedi.