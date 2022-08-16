‘Konseri kısa kesebiliriz ıslanıp hasta olmayın’

Sanatçı Buray, sevilen şarkıları ile Türkiye'yi karış karış dolaşmaya devam ediyor. 2022 yazını konserden konsere koşarak geçiren Buray, Kocaeli'nde çocuklar için düzenlenen bir festivalin kapanış konserinde sahne aldı. Buray, yağan gök gürültülü sağanak yağmura rağmen alanı dolduran hayranlarına müzik ziyafeti çekti. Bir ara etkisini arttıran yağış dolayısıyla müzikseverlere "İsterseniz konseri biraz kısa kesebiliriz. Hiçbirinizin hasta olmasını ya da benim yüzümden mağdur olmasını istemem" diyen Buray, seyircilerden "Devam, devam" sesleri duyunca duygu dolu anlar yaşadı.