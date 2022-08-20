Çipetpet Şevket’ten acı haber! Saka kuşlarını taklit eden Arnavut Şevket Kopal yaşamını yitirdi!

ŞEVKET KOPAL KİMDİR?

Şevket Kopal, 1927 yılında Üsküdar'da doğdu. Küçüş yaşlardan beri kuşçulukla ilgilenen Arnavut Şevket, kuş seslerini takit ettiği videoyla meşhur oldu ve sosyal medyanın sevgisini kazandı. Saka kuşlarının kızgın, üzgün olduğu her halin sesini taklit eden Şevket Kopal, "Çipetpet" ile ünlü olmasının ardından bir operatör firmasının reklamında görev aldı.

Bu reklam"2014 Yılının Enleri Ödülleri"nde en iyi reklam filmi ödülünü kucakladı. Bir döneme damgasını vuran fenomenin vefatı sevenlerini hüzne boğdu.