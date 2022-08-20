Çipetpet Şevket’ten acı haber! Saka kuşlarını taklit eden Arnavut Şevket Kopal yaşamını yitirdi!

Sosyal medyaya bir dönem damga vuran ve 'çipetpet' ifadeleriyle hafızalara kazınan Şevket Kopal'dan bugün acı haber geldi.
Kuş sevgisiyle bilinen ve 'İstanbul'un Kuşçuları' belgeselinde saka kuşlarının taklidini yaparak tanınan Üsküdarlı Arnavut Şevket 95 yaşında hayatını kaybetti.
KARACA AHMET'E DEFNEDİLDİ
Arnavut Şevket'in, 20 Ağustos Cumartesi günü Karacaahmet Mezarlığı girişindeki Şakirin Camisi'inde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaca Ahmet Mezarlığı'nda defnedildi..
ŞEVKET KOPAL KİMDİR?
Şevket Kopal, 1927 yılında Üsküdar'da doğdu. Küçüş yaşlardan beri kuşçulukla ilgilenen Arnavut Şevket, kuş seslerini takit ettiği videoyla meşhur oldu ve sosyal medyanın sevgisini kazandı. Saka kuşlarının kızgın, üzgün olduğu her halin sesini taklit eden Şevket Kopal, "Çipetpet" ile ünlü olmasının ardından bir operatör firmasının reklamında görev aldı.
Bu reklam"2014 Yılının Enleri Ödülleri"nde en iyi reklam filmi ödülünü kucakladı. Bir döneme damgasını vuran fenomenin vefatı sevenlerini hüzne boğdu.