Seray Kaya: Yalan kırmızı çizgim

Atv'nin yeni dizisi 'Bir Küçük Gün Işığı', geçtiğimiz pazartesi ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Eşi tarafından kandırılan bir kadının dramını, hüzünlü hikayesini izledik. Büyük bir aşk yaşadığını zanneden Elif, eşinin ölümüyle gerçeklerle yüzleşti ve eşinin bir kızı olduğunu öğrendi. İlk bölümdeki duygusal sahnelerle izleyiciyi gözyaşlarına boğan Seray Kaya, Elif karakteriyle evlerimize konuk oldu. Kaya ile oyunculuk serüvenini ve çekimler sırasında yaşadıklarını konuştuk.Elif'in yaşadıklarını bir insanın kaldırabilmesi güç. Bu rol beni de çok heyecanlandırıyor.Benim kırmızı çizgilerimden biri yalan. Hayatımızın belli dönemlerinde kendimizi bir yalanın içinde buluyoruz. Bence önemli olan hikayenin neresinde yer aldığımız. Ben, bir yalanın bıraktığı izleri silmekte zorluk çekenlerdenim.Elif'in yaşadıkları zor ama Güneş'in yaşadıkları çok daha zor. Senaristimizin (Özgür Evren Heptürk) yazdığı bir söz var; "Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar..." Belki de Elif ile Güneş birbirine hediyedir. (Gülümsüyor)Bizi de ağlattı. Yönetmenimle (Emre Kabakuşak) senaryoyu okurken de çekerken de çok duygulandık. Hüzün ve mutluluk bir arada.Geldi geçti çok şükür. Aslında ben de öyle sandım ama doktorum apandisitin böyle bir şeyle patlamayacağını söyledi. Şimdi çok daha iyiyim, her şey yolunda.Sadece birinci bölümümüzü çekiyorken kendimi dışarıdan enerjilere kapattım. Elif'in dünyasıyla başbaşa kaldım. Hemen hemen her gün setim oluyordu. Bu süre zarfında her gün bedenime, ruhuma bu duyguların bana ait olmadığıyla ilgili şeyler söyledim. Çok iyi geldi.İzleyen herkesin kendilerinden bir hikaye bulduklarına inanıyorum. Dizimiz izleyicilerimizle buluştuktan sonra Elif'in yaşadıklarıyla ortak hikayeleri olduğundan bahseden mesajlar aldım. Gerçek hayatta böylesi hikayeleri yaşamak zorunda kalanlara üzüldüm. Elif'le birlikte yaralarımızı sarabiliriz umarım.Hayatımda yorumuna, gözüne inandığım güzel insanlar var ve genelde onlara danışırım. Çünkü bilirim tüm şeffaflığıyla beni eleştireceklerini. Kendimi geliştirmem gereken şey neyse onun üzerime giderim.Evet, çalışmaya başladığımda 14 yaşındaydım. Daha sonrasında 20'li yaşlarımda oyunculuğa başladım. Aslında çocukluk hayalim bir veteriner hekimi olmaktı. Sonra meğer kendi başıma hiçbir şey bilmezken karaladığım hikayeler oyunculuk aşkını filizlendirmiş. (Gülüyor)Aslında büyük bir çaba harcamıyorum. Kalabalıktan uzak olmayı seviyorum. Kendime göre küçük bir dünyam var, orada yaşıyorum.