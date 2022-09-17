Türk yıldızlar sevgi kuşatmasında

NurgülYeşilçay ve Burak Özçivit, Özbekistan'da gerçekleşen 14. Uluslararası Taşkent Film Festivali'ne katıldı. Ünlü oyuncular, önemli festivaller arasında yer alan organizasyonda onur konuğu olarak ağırlandı. Havaalanına iner inmez çiçeklerle karşılanan Yeşilçay, "Uzun zamandır gelmek istiyordum. Özbek halkıyla sonunda buluştum.Burada olmaktan çok mutluyum, gördüğüm yoğun ilgi beni çok mutlu etti" diye konuştu. Luc Besson, Takashi Kitano gibi usta yönetmenler ve Türk oyuncularla festivalin açılış gecesine katılan Yeşilçay, pembe kostümüyle kırmızı halıya damga vurdu. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan oyunculara korumalar etten duvar oldu. Yeşilçay, önümüzdeki günlerde festival kapsamında Burak Özçivit ile birlikte Türkiye için düzenlenecek olan özel geceye katılacak.