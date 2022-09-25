Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Leyla’sı Ebru Özkan Saban: Oktay’la çok iyi partner olduk!

LEYLA'NIN İŞİ ZOR

Karakter özelinde sizi en çok cezbeden şey ne oldu? Leyla Türk'ün hikayesini okuduğunuzda ne hissettiniz?

Hayatını kızı Suna'ya adamış ve kocası öldükten sonra aile birliğini kurma görevini üstlenmiş, sorumluluk sahibi bir kadın. Tabii ki sahip olduğu bu sorumluluk, sürekli dikkatli ve tetikte olmasını sağlamış. Rutin ve güvenli bir yaşam tarzı oluşturup kaderini kabullenmiş. Bir şekilde ilerlerken kocasının bunca yıl sonra gelişi Leyla'nın kurduğu düzeni elbette altüst edecek. Bu arada kalmışlık Leyla'yı nasıl etkileyecek ben de merak ediyorum.

Leyla daha ilk bölümden itibaren ne çok sınav verdi. Kızı kaçırıldı, kocası çıkageldi. Bunlara hazırlanma süreciniz nasıldı?

Oyuncu karakteri anlamakla yükümlüdür. Ben de Leyla'yı anlamaya çalıştım, sonrası ise birlikte çıktığımız bir yolculuk karakterle; o bana ben ona çok şey öğretiyoruz. Bir süre sonra Ebru aradan çekilecek ve sadece Leyla kendi yoluna devam edecek. Buna; o olmak diyoruz.



