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Giriş Tarihi: 26.9.2022 07:45 Son Güncelleme: 26.9.2022 07:57

Kıvanç Tatlıtuğ dans ederken paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Kıvanç Tatlıtuğ dans ederken paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Aşkı Memnu dizisinde rol aldığı Beren Saat ile yıllar sonra yeni bir projede kamera karşısına geçiyor. İkilinin yıllar sonra tekrar bi araya gelmesi hayranlarını heyecanlandırmıştı. Beren Saat ile film çekimleri için New York'ta olan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı. Tatlıtuğ, dans ederken çektirdiği bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ'a beğeni ve yorum yağdı.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile modacı eşi Başak Dizer, Fransa'nın başkenti Paris'te 20 Şubat 2016'da dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, geçen nisan ayında ilk oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almıştı.

Doğumdan kısa süre sonra oğulları için Filipinli bir bakıcı tutan ünlü çift, İngilizce bilen bakıcıya 1.400 dolar yani yaklaşık 25 bin TL maaş vermeye başlamıştı.

Çiçeği burnunda baba Kıvanç Tatlıtuğ, Aşkı Memnu dizisinde rol aldığı Beren Saat ile yıllar sonra yeni bir projede kamera karşısına geçiyor.

İkilinin yıllar sonra tekrar bi araya gelmesi hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Beren Saat ile film çekimleri için New York'ta olan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı. Tatlıtuğ, dans ederken çektirdiği bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ'a beğeni ve yorum yağdı.

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Kıvanç Tatlıtuğ dans ederken paylaştı, sosyal medya yıkıldı
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