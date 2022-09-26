Kıvanç Tatlıtuğ dans ederken paylaştı, sosyal medya yıkıldı

İkilinin yıllar sonra tekrar bi araya gelmesi hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Beren Saat ile film çekimleri için New York'ta olan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı. Tatlıtuğ, dans ederken çektirdiği bir pozunu takipçileriyle paylaştı. Kıvanç Tatlıtuğ'a beğeni ve yorum yağdı.