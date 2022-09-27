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Giriş Tarihi: 27.9.2022 07:57 Son Güncelleme: 27.9.2022 08:04

Demet Şener'den Miss Turkey itirafı: Yarışmada birkaç tane güzel kız vardı ama...

Demet Şener’den Miss Turkey itirafı: Yarışmada birkaç tane güzel kız vardı ama...

Geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2022 güzelleri belli olmuştu. Kendisi de tescilli güzellerden olan Demet Şener jürisi olduğu Miss Turkey 2022 yarışması hakkında konuştu. Miss Turkey 2022 birincisi 19 numara ile yarışan Nursena Say olmuştu. Demet Şener, birinci Nursena Say'ın sosyal medyada eleştirilmesi hakkında konuştu. Demet Şener'den itiraf gibi açıklama geldi. "Yarışmada birkaç tane güzel kız vardı ama..." diyerek söze giren Demet Şener'in dikkat çeken açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü.

Miss Turkey 2022'de birinci seçilerek tescilli güzel olan ve Miss World'de ülkemizi temsil edecek olan Nursena Say sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2022 güzelleri belli olmuştu. Kendisi de tescilli güzellerden olan Demet Şener yarışmanın jüri koltuğuna oturanlardan biriydi.

Bir mobilya mağazasının açılışına katılan Demet Şener, Miss Turkey birincisi Nursena Say hakkındaki eleştiriler hakkında konuştu.

Demet Şener'den itiraf gibi açıklama geldi. "Yarışmada birkaç tane güzel kız vardı ama..." diyerek söze giren Demet Şener'in dikkat çeken açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü.

Demet Şener "Birkaç tane güzel kız vardı ama İngilizceleri yeterli değildi. 80/90 ülkeden gelenlerle az İngilizce ile bir şey yapamazsınız.

Ben sosyal medyayı takmıyorum. İstediğim hayatı istediğim doğrularla karakterli şekilde yaşıyorum. Kimseye verecek hesabım yok.

Ama gençler etkilenebilir, eleştirirken dozunu ayarlamak gerek." dedi.

Demet Şener Miss Turkey gecesine kızı İrem Kutluay ile katılmış anne-kızın güzelliği oldukça konuşulmuştu. Kızının yarışmaya katılması hakkındaki soralara Demet Şener "Henüz yaşı küçük, okulu var ileride isterse olabilir" şeklinde yanıt vermişti.

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Demet Şener'den Miss Turkey itirafı: Yarışmada birkaç tane güzel kız vardı ama...
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