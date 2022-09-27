Demet Şener’den Miss Turkey itirafı: Yarışmada birkaç tane güzel kız vardı ama...

Miss Turkey 2022'de birinci seçilerek tescilli güzel olan ve Miss World'de ülkemizi temsil edecek olan Nursena Say sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Miss Turkey 2022 güzelleri belli olmuştu. Kendisi de tescilli güzellerden olan Demet Şener yarışmanın jüri koltuğuna oturanlardan biriydi.
Demet Şener'den itiraf gibi açıklama geldi. "Yarışmada birkaç tane güzel kız vardı ama..." diyerek söze giren Demet Şener'in dikkat çeken açıklamaları sosyal medyayı ikiye böldü.
Demet Şener "Birkaç tane güzel kız vardı ama İngilizceleri yeterli değildi. 80/90 ülkeden gelenlerle az İngilizce ile bir şey yapamazsınız.
Ben sosyal medyayı takmıyorum. İstediğim hayatı istediğim doğrularla karakterli şekilde yaşıyorum. Kimseye verecek hesabım yok.
Ama gençler etkilenebilir, eleştirirken dozunu ayarlamak gerek." dedi.
Demet Şener Miss Turkey gecesine kızı İrem Kutluay ile katılmış anne-kızın güzelliği oldukça konuşulmuştu. Kızının yarışmaya katılması hakkındaki soralara Demet Şener "Henüz yaşı küçük, okulu var ileride isterse olabilir" şeklinde yanıt vermişti.