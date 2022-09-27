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Giriş Tarihi: 27.9.2022 14:10

Ünlü şarkıcı İrem Derici'ye nazar değdi! Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Ünlü şarkıcı İrem Derici’ye nazar değdi! Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Ünlü şarkıcı İrem Derici yaptığı her açıklama ve paylaşım ile magazin gündeminin demir başları arasında yer alıyor. İrem Derici’ye nazar değdi. İrem Derici, sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım yaptı. İşte İrem Derici’nin sağlık durumuyla ilgili son paylaşımı…

Ünlü şarkıcı İrem Derci'ye nazar değdi. İrem Derici, sağlık durumuyla alakalı sosyal medya sayfasından bir paylaşım gerçekleştirdi.

Sosyal medya sayfasını aktif olarak kullanan isimler arasında yer alan İrem Derici, yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle iletişim kuruyor.

Geçtiğimiz günlerde sarı elbiseli ve derin göğüs dekolteli pozuyla konuşulan sanatçı, birkaç günlük sessizliğinin sebebini takipçileriyle paylaştı.

34 yaşındaki ünlü şarkıcı, konserinde çekilen fotoğrafları hesabından arka arkaya paylaşmış ve paylaşımlarına takipçilerinden binlerce yağmıştı.

Birkaç gündür sosyal medya sayfasından paylaşım yapmayan İrem Derici, hastalandığını duyurdu.

İrem Derici sessizliğinin nedenini şu sözlerle ifade etti, "Sesin soluğun neden çıkmıyor iki gündür diye soran çok.

Ağır bir orta kulak iltihabı geçiriyorum." diyerek rahatsızlığını duyuran isim "Ateşim yüksek." diyerek korkuttu.

"Birkaç güne toplarım kendimi" şeklinde söze devam eden sanatçı "Ama cidden hastalık bahanesiyle bile dinlenmek iyi geliyor. 1.67'lik betonunuz Ekim'le beraber estirmeye devam edecek." diyerek konserlerine devam edeceğinin sinyalini verdi.

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Ünlü şarkıcı İrem Derici'ye nazar değdi! Sosyal medyadan böyle duyurdu!
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