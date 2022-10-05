Turkuvaz Medya’nın ‘Altın’ gecesi

Magazin Gazetecileri Derneği'nin (MGD) düzenlediği '26. Altın Objektif Ödülleri' önceki akşam muhteşem bir törenle gerçekleşti. Tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasının en prestijli heykelciği olan Altın Objektif Ödülleri, 26. kez sahiplerini buldu. Turkcell ana sponsorluğunda gerçekleşen geceye yıldızlar akın etti.Turkuvaz Medya ise aldığı ödüllerle geceye damga vurdu. Esra Erol'da; En İyi Gündüz Kuşağı Programı, A Haber'den Banu El En İyi Haber Tartışma Programı Kadın Sunucusu seçildi. En İyi Aksiyon Drama Dizisi olan Yalnız Kurt ekibi ise geceden 5 ödülle ayrıldı. Yalnız Kurt'tan Hasan Denizyaran ve Yaprak Medine En İyi Oyuncu, Elif Yılmaz; Gül Masalı'ndaki performansıyla En İyi Çıkış Yapan Oyuncu oldu.Yalnız Kurt'un yapımcısı Osman Sınav ile başrol oyuncusu Cihan Ünal'a ise Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim edildi. GÜNAYDIN'dan Merve Yurtyapan ve Tuba Kalçık En İyi Röportaj, Ömer Karahan, Hakan Uç, İlker Gezici, Gökhan Gökduman ve Evren Abdullahoğlu ise En İyi Haber dallarında ödüle layık görüldü. Sabah Youtube'tan Melis Güvenç En İyi Röportaj, Takvim'den Doğan Savaş En İyi Haber dalında ödüllerini kucakladı. Turkuvaz Medya Grubu törenden toplam 17 ödülle ayrıldı.