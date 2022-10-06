‘Canilikte son nokta’

Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri kapsamında Yılın En Başarılı Kadın Pop Sanatçısı ödülünü alan İrem Derici, "Almanya'dan konserden geldik. Uyumadık. İyi ki makyaj denilen bir sanat var. Uykusuzluğumuzu kapattı" dedi. Derici, Ankara'daki bir mekanda sahne alan müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine şu sözlerle tepki gösterdi: "Bu caniliğe diyecek bir şey bulamıyorum. Vahşiliğin en yüksek noktası. Sanatçılar, müzisyenler kelle koltukta yaşıyor. En ağır şekilde cezalarını çekmelerini istiyorum."