Son dakika: Acı haberi Zafer Algöz, yaptığı paylaşımla duyurdu. Algöz, yaptığı paylaşımda, "Kıymetli ağabeyim #ismailincekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar." ifadelerine yer verdi.