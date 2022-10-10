136 kişilik dev orkestra

Rap müziğin başarılı ismi Gazapizm dev projesi Gazapizm Senfoni İstanbul 2022'yle Uniq Açıkhava'da bir kez daha müzikseverlerle buluştu. İkinci konserde de biletlerin tükendiği gecede Gazapizm, "İstanbul bizimdir, sıra İzmir'de" sözleriyle sevenlerini 22 Ekim'de İzmir Arena'da vereceği konsere davet etti. 136 kişiden oluşan orkestra ve koroyla görkemli bir konsere imza atan Gazapizm, kırmızı trençkotu ve siyah takım elbisesiyle çok şıktı. Gazapizm'in sevilen şarkılarını Orhan Şallıel yönetimindeki senfoni orkestrası eşliğinde seslendirdiği konserde rap ve klasik müzik aynı sahnede buluştu.