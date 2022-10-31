Giriş Tarihi: 31.10.2022 07:28Son Güncelleme: 31.10.2022 08:20
Takipçileri sordu Farah açıkladı! Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan estetik itirafı!
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Umut Evirgen ile aşk yaşadığı iddialarıyla magazin gündeminden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Farah Zeynep Abdullah, kendisine yöneltilen "Dudaklarınızda dolgu var mı?" sorusuna cevap verdi: "Dolgusu olmayan kişilerdenim. İhtiyaç da duymadım."
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Takipçileri sordu Farah açıkladı! Güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan estetik itirafı!