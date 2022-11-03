Haberler Günaydın Haberleri Yalnız Kurt'ta büyük savaşın eşiğinde!
Giriş Tarihi: 3.11.2022 12:48 Son Güncelleme: 3.11.2022 12:54

Yalnız Kurt'ta büyük savaşın eşiğinde!

Yalnız Kurt’ta büyük savaşın eşiğinde!

Kadrosunda Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira), Hilmi Özçelik (Ahmet) ve Göktan Oktay Göztepe (Akif) gibi isimleri barındıran, atv'nin fenomen dizisi 'Yalnız Kurt', 24. yeni bölümüyle 4 Kasım Cuma günü ekranlara gelecek.

Altay ve Yıldırım Timi, Golyat'ın elinden Türk ordusu envanterine kayıtlı beş füzeden üçünü alabilmişlerdir. Haruncan son dakika hamlesiyle, iki füzeyi kurtarır. Bu füzeleri Yunanistan'a ateşleyecek ve Türk Yunan savaşını başlatacaklardır. Tim öncelikle yaralı Müstakim ile ilgilenir ardından ilk hedef kalan füzeleri bulmaktır.

Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı izle! ATV ile Yalnız Kurt 24. bölüm fragmanında ne oluyor?

Golyat'a bağlı İstanbul Konsülü Türkiye ile Yunanistan arasından büyük bir savaş çıkarmayı planlarken, kendi içinde de büyük bir karmaşa yaşamaktadır.

Raşit'in Abraham Müller'den kalan paraları ele geçirmeye çalışması, Halit'in başına buyruk davranışları Harun Karacabey'i bir yol ayrımına getirmiştir.

Altay füzelerin yerine artık ulaşamayacaklarını düşünmektedir. Bu noktada devreye Viking girer. Sınır ötesi operasyonda yakaladığı Profesör lakaplı terörist üzerinden füze eğitimi alan kişilere ulaşılacak ve füzelerin takibi bu sayede yapılacaktır.

Altay bir plan yapar ve Haruncan ile Profesör'ü bir araya getirir. Böylelikle görevi kime verdiğini öğrenecektir. Ama işler beklediği gibi gitmeyecektir!

ARKADAŞINA GÖNDER
Yalnız Kurt'ta büyük savaşın eşiğinde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA