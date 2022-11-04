NBA’in renkli dünyası İstanbul’da!

NBA'IN yaşam tarzı, kültürü ve tarihini gözler önüne seren sergi, İstanbul'da! The NBA Exhibition kapsamında Larry O'Brien NBA Şampiyonluk Kupası da ilk kez görücüye çıktı. Geçmişin ve günümüzün NBA oyuncularına ait, özel olarak seçilmiş 50 parçalık orjinal imzalı forma, ayakkabı ve top gibi özel eşyaları sergide yer alıyor. Ataşehir'deki bir alışveriş merkezinde açılan sergi, 31 Aralık'a dek açık olacak. Sergi, sanal gerçeklik tecrübelerinden, NBA temalı basketbol aktivitelerine, şampiyonluk kupası ile fotoğraf çekme fırsatına kadar renkli içerikler sunuyor.